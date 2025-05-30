Ле Пен угрожает снова отправить в отставку правительство Франции

Лидер ультраправых предупредила премьер-министра Франсуа Байру о своей позиции, сообщает «Интерфакс».
«Если Байру планирует повысить налоги, как это делал его предшественник Барнье, то он вынудит нас принять то же решение (…) — проголосовать за вотум недоверия», — заявила Ле Пен.
Политик считает, что повышать налоги, в частности НДС, неприемлемо. Байру же аргументирует необходимость увеличения налогового сбора нехваткой финансирования для поддержки граждан.
Ле Пен объясняет, что увеличение НДС станет ударом по малоимущим французам. «Потребление составляет более значительную часть расходов малообеспеченных семей, нежели более привилегированных слоев населения», — считает она.
Ранее Байру объявил о своих планах устранить дефицит бюджета соцстрахования, который существенно зависит от подоходного налога. Он предложил увеличить НДС, чтобы устранить нехватку средств в сфере социального обеспечения.
Предшественнику Франсуа Байру, Мишелю Барнье, и его кабинету министров Национальное собрание объявило вотум недоверия в декабре 2024 года. Правительство под его руководством также продвигало законопроект об увеличении налогов, но для состоятельных французов и крупных корпораций. Парламентарии выступили против. В итоге кабинету министров пришлось уйти в отставку.
Франсуа Байру — центрист, лидер партии «Демократическое движение» (Modem) занимает пост премьер-министра с декабря 2024 года.