Ле Пен угрожает снова отправить в отставку правительство Франции

Предшественнику Франсуа Байру, Мишелю Барнье, и его кабинету министров Национальное собрание объявило вотум недоверия в декабре 2024 года. Правительство под его руководством также продвигало законопроект об увеличении налогов, но для состоятельных французов и крупных корпораций. Парламентарии выступили против. В итоге кабинету министров пришлось уйти в отставку.