Кремль: делегация от РФ обсудит меморандум по Украине во втором раунде переговоров

«Президент Путин последовательно до своих собеседников, в том числе и до американских представителей, доводит нашу позицию о недопустимости расширения НАТО на восток с точки зрения стратегических интересов Российской Федерации. Мы рады, что эти разъяснения президента находят свое понимание, в том числе и в Вашингтоне», — объяснил он и добавил, что ~ «это весьма импонирует нам с точки зрения этой посреднической роли, которую Вашингтон продолжает»~.