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Налоговая служба Молдавии заблокировала активы Гуцул

Налоговая служба Молдавии заблокировала активы Гуцул и еще четырех лиц.

Источник: © РИА Новости

КИШИНЕВ, 30 мая — РИА Новости. Налоговая служба Молдавии заблокировала активы главы Гагаузии Евгении Гуцул и еще четырех человек, связанных с беглым политиком Иланом Шором, решение ведомства опубликовано в «Официальном вестнике» (издание правительства).

Решение принято 30 мая на основании закона о применении международных ограничительных мер. Все фигуранты находятся под санкциями Европейского союза.

«Заблокировать активы главы Гагаузии Евгении Гуцул (один объект недвижимости в долевой собственности), заместителя начальника управления внешних связей региона Юрия Кузнецова (четыре объекта недвижимости), директора и основателя ассоциации “Евразия” Нелли Парутенко (два объекта недвижимости), лидера ассоциации ветеранов силовых органов Scutul Poporului (“Щит народа”) Кирилла Гузуна и главы компании Media Resurse Думитру Китороагэ, владеющего телеканалами TV6 и Orhei TV (11 земельных участков в долевой собственности)», — говорится в документе.

Решение фискального органа можно обжаловать в течение 30 дней.

Все указанные лица ранее попали под санкции ЕС в связи с обвинениями в связях с бизнесменом и политиком Шором, который объявлен в международный розыск по обвинению в хищении миллиарда долларов из банковской системы страны.

Гагаузия — автономное территориальное образование на юге Молдавии с преимущественно тюркоязычным и русскоязычным населением. Гуцул была избрана главой Гагаузии в мае 2023 года.️