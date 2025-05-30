Минприроды: Беларусь попробует наладить диалог с Польшей о Беловежской пуще

МИНСК, 30 мая — Sputnik. Беларусь приложит максимум усилий, чтобы наладить контакты с Польшей по вопросу забора в Беловежской пуще, сообщил министр природных ресурсов и окружающей среды Сергей Масляк.
Об этом он рассказал на мероприятии «ЮНЕСКО: сохранить и приумножить всемирное наследие», которое состоялось в рамках прошедшего в Санкт-Петербурге Невского международного экологического конгресса.
По словам министра, для Беларуси данный вопрос представляет чрезвычайную важность, так как каждый гражданин республики испытывает особую гордость, когда речь идет о пуще — всемирно известном объекте природного наследия ЮНЕСКО.
«Мы продолжим прилагать все возможные усилия для возобновления конструктивного диалога с польской стороной на любых площадках и в любых форматах», — сказал Масляк.
Он также уточнил, что это прежде всего будет делаться для восстановления путей миграции диких животных и недопущения деградации уникальных экосистем заповедного леса.
Пятиметровый забор
Заграждения на границе с Беларусью страны Евросоюза начали строить во время миграционного кризиса осенью 2021 года. Протяженность польского забора составляет 186 километров, высота — пять метров.
Варшава считает, что стена должна защитить от потока нелегальных мигрантов, однако у экологов другое мнение на этот счет, поскольку часть заграждения прошла через Беловежскую пущу. Они заявляют, что забор нарушает миграционные процессы животных в нацпарке. В связи с этим Беларусь предложила ЮНЕСКО дать свою оценку влиянию польского строения на границе на окружающую среду.
В КГК в марте 2024 года заявили, что нанесенный Беловежской пуще в результате строительства польского заграждения ущерб составил 20 миллионов долларов — из-за уничтожения почвенного покрова и старовозрастных широколиственных лесов, деградации земель.