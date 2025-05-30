Политолог: на переговорах России и Украины в Стамбуле возможны провокации

Глава МИД России Сергей Лавров ранее предложил провести второй раунд переговоров с Украиной в Стамбуле 2 июня. Он также сообщил о готовности России представить украинской делегации свою версию меморандума о мирном урегулировании, который, по его словам, отражает российскую позицию по всем ключевым аспектам урегулирования кризиса.