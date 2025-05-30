Политолог: на переговорах России и Украины в Стамбуле возможны провокации

Эксперт также допустил вероятность того, что украинские представители не появятся на переговорах в первый день. По его мнению, провокации на этом этапе неизбежны.
Как указал политолог, администрация Дональда Трампа рассматривает эти переговоры как приоритетные. Суздальцев считает, что Вашингтон со своей стороны может использовать различные рычаги воздействия на Киев, чтобы переговоры состоялись.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее предложил провести второй раунд переговоров с Украиной в Стамбуле 2 июня. Он также сообщил о готовности России представить украинской делегации свою версию меморандума о мирном урегулировании, который, по его словам, отражает российскую позицию по всем ключевым аспектам урегулирования кризиса.