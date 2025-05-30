Полковник Ходаренок посоветовал генералам ФРГ возразить Мерцу по поводу ракет

Это мог, к примеру, сказать один генерал. Другой военачальник, проявив, опять-таки, необходимое генеральское мужество, заявил бы следующее: «Не считаю целесообразным выделение миллиардов евро на помощь Украине, в то время как у нас самих существенные проблемы с качественным совершенствованием бундесвера, обеспечением его боевой и мобилизационной готовности, гарантирующей военную безопасность Германии. А выделение средств Киеву сегодня равносильно бросанию денег в топку — любые долги никогда не будут возвращены Украиной. А мы сегодня, господин канцлер, далеко не в том состоянии, чтобы заниматься безвозмездной поддержкой этого сомнительного режима».