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Полковник Ходаренок посоветовал генералам ФРГ возразить Мерцу по поводу ракет

Глава МИД России Сергей Лавров словами о движении Германии к краху сделал предупреждение всей Европе, пишет итальянское издание L'Antidiplomatico. По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, Германия напрямую вовлечена в украинский конфликт. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок в связи с этим дал советы немецким генералам.

Источник: Газета.Ру

Глава МИД России Сергей Лавров словами о движении Германии к краху сделал предупреждение всей Европе, пишет итальянское издание L'Antidiplomatico. По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, Германия напрямую вовлечена в украинский конфликт. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок в связи с этим дал советы немецким генералам.

На этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о передаче Киеву дальнобойных ракет, заявил, что Германия напрямую вовлечена в украинский конфликт и движется к краху.

Издание L'Antidiplomatico увидело в словах Лаврова предупреждение Европе о риске быть втянутой в военные действия.

«Это обвинение звучит скорее как историческое предупреждение, адресованное не только Берлину, но и всей Европе, которая сегодня вновь рискует быть втянутой в чужие войны ради неясных стратегических интересов», — говорится в публикации.

На этом фоне следует все-таки обратить внимание на позицию высшего офицерского состава бундесвера, который пока по «ракетным вопросам» отмалчивается.

Выдающийся российский полководец Александр Суворов утверждал: «Достоинства военного суть: солдату — храбрость, офицеру — доблесть, генералу — мужество». Мужество высшему офицерскому составу крайне необходимо, чтобы уберечь политических руководителей государства от непродуманных решений в сфере стратегии. Военачальникам в ряде случаев приходится возражать и премьер-министрам, и президентам, взявшим на себя роль верховных главнокомандующих. Далеко не всякий генерал может в подобных случаях отстаивать свое мнение — а ведь именно это стоило бы сделать германским генералам после заявлений Мерца.

Кто-нибудь из высшего офицерского состава бундесвера — ведь есть же там здравомыслящие и хорошо подготовленные в военном отношении люди — мог бы заявить главе правительства: «Ваша позиция, господин канцлер, по вопросам передачи ракет Taurus и соответствующих технологий Украине совершенно не отвечает глубинным национальным интересам германского государства и его народа. Она способна вовлечь нашу страну в ракетно-ядерный конфликт с Российской Федерацией».

Это мог, к примеру, сказать один генерал. Другой военачальник, проявив, опять-таки, необходимое генеральское мужество, заявил бы следующее: «Не считаю целесообразным выделение миллиардов евро на помощь Украине, в то время как у нас самих существенные проблемы с качественным совершенствованием бундесвера, обеспечением его боевой и мобилизационной готовности, гарантирующей военную безопасность Германии. А выделение средств Киеву сегодня равносильно бросанию денег в топку — любые долги никогда не будут возвращены Украиной. А мы сегодня, господин канцлер, далеко не в том состоянии, чтобы заниматься безвозмездной поддержкой этого сомнительного режима».

А третий генерал сказал бы: «Господин канцлер, нам необходимо сосредоточиться на создании мобилизационных мощностей производства вооружения, военной техники и боеприпасов с учетом обеспечения потребностей бундесвера в целом. Вкладываться в развитие украинского оборонно-промышленного комплекса на этом фоне считаю абсолютно нецелевым расходованием средств».

Наконец, высший офицерский состав бундесвера мог бы в дипломатических выражениях намекнуть канцлеру: «Для вас все эти ракетные вопросы на данном этапе — разновидность забавы и позиционирования себя как решительного и бескомпромиссного политика, а вот с началом, причем исключительно по вашей вине, военных действий, эту кашу придется расхлебывать уже нам».

В общем, тезисы для германских генералов подготовлены, проблемы могут возникнуть только с наличием в бундесвере мужества. Если его не окажется, результат может быть ужасен — ракетно-ядерная война и катастрофические для Германии последствия применения оружия массового поражения.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).
Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980−1983).
Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986−1988).
Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988−1992).
Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992−2000).
Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).
Обозреватель «Независимой газеты» (2000−2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010−2015).