Полковник Ходаренок посоветовал генералам ФРГ возразить Мерцу по поводу ракет

Глава МИД России Сергей Лавров словами о движении Германии к краху сделал предупреждение всей Европе, пишет итальянское издание L'Antidiplomatico. По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, Германия напрямую вовлечена в украинский конфликт. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок в связи с этим дал советы немецким генералам.
На этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о передаче Киеву дальнобойных ракет, заявил, что Германия напрямую вовлечена в украинский конфликт и движется к краху.
Издание L'Antidiplomatico увидело в словах Лаврова предупреждение Европе о риске быть втянутой в военные действия.
«Это обвинение звучит скорее как историческое предупреждение, адресованное не только Берлину, но и всей Европе, которая сегодня вновь рискует быть втянутой в чужие войны ради неясных стратегических интересов», — говорится в публикации.
На этом фоне следует все-таки обратить внимание на позицию высшего офицерского состава бундесвера, который пока по «ракетным вопросам» отмалчивается.
Выдающийся российский полководец Александр Суворов утверждал: «Достоинства военного суть: солдату — храбрость, офицеру — доблесть, генералу — мужество». Мужество высшему офицерскому составу крайне необходимо, чтобы уберечь политических руководителей государства от непродуманных решений в сфере стратегии. Военачальникам в ряде случаев приходится возражать и премьер-министрам, и президентам, взявшим на себя роль верховных главнокомандующих. Далеко не всякий генерал может в подобных случаях отстаивать свое мнение — а ведь именно это стоило бы сделать германским генералам после заявлений Мерца.
Кто-нибудь из высшего офицерского состава бундесвера — ведь есть же там здравомыслящие и хорошо подготовленные в военном отношении люди — мог бы заявить главе правительства: «Ваша позиция, господин канцлер, по вопросам передачи ракет Taurus и соответствующих технологий Украине совершенно не отвечает глубинным национальным интересам германского государства и его народа. Она способна вовлечь нашу страну в ракетно-ядерный конфликт с Российской Федерацией».
Это мог, к примеру, сказать один генерал. Другой военачальник, проявив, опять-таки, необходимое генеральское мужество, заявил бы следующее: «Не считаю целесообразным выделение миллиардов евро на помощь Украине, в то время как у нас самих существенные проблемы с качественным совершенствованием бундесвера, обеспечением его боевой и мобилизационной готовности, гарантирующей военную безопасность Германии. А выделение средств Киеву сегодня равносильно бросанию денег в топку — любые долги никогда не будут возвращены Украиной. А мы сегодня, господин канцлер, далеко не в том состоянии, чтобы заниматься безвозмездной поддержкой этого сомнительного режима».
А третий генерал сказал бы: «Господин канцлер, нам необходимо сосредоточиться на создании мобилизационных мощностей производства вооружения, военной техники и боеприпасов с учетом обеспечения потребностей бундесвера в целом. Вкладываться в развитие украинского оборонно-промышленного комплекса на этом фоне считаю абсолютно нецелевым расходованием средств».
Наконец, высший офицерский состав бундесвера мог бы в дипломатических выражениях намекнуть канцлеру: «Для вас все эти ракетные вопросы на данном этапе — разновидность забавы и позиционирования себя как решительного и бескомпромиссного политика, а вот с началом, причем исключительно по вашей вине, военных действий, эту кашу придется расхлебывать уже нам».
В общем, тезисы для германских генералов подготовлены, проблемы могут возникнуть только с наличием в бундесвере мужества. Если его не окажется, результат может быть ужасен — ракетно-ядерная война и катастрофические для Германии последствия применения оружия массового поражения.
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Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),