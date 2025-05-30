Макрон призвал создать коалицию Европы и стран Азии

«Совершенно очевидно, что мы хотим идти дальше, особенно с Индией, азиатскими странами, а также членами Транстихоокеанского партнерства, — сказал Эмманюэль Макрон. — Если мы объединимся, то на нас придется треть мирового роста, а в плане торговли даже больше» (цитата по ТАСС).