Макрон призвал создать коалицию Европы и стран Азии

«Совершенно очевидно, что мы хотим идти дальше, особенно с Индией, азиатскими странами, а также членами Транстихоокеанского партнерства, — сказал Эмманюэль Макрон. — Если мы объединимся, то на нас придется треть мирового роста, а в плане торговли даже больше» (цитата по ТАСС).
Французский лидер призвал страны региона работать над новыми торговыми соглашениями с ЕС. Он также отметил, что азиатские страны могли бы тесно сотрудничать с Европой в вопросах безопасности и обороны. По его словам, в регионе «много надежных игроков, часть которых обладает потенциалом сдерживания».
В своем выступлении французский лидер также анонсировал презентацию новой стратегии Парижа в отношении Индо-Тихоокеанского. По его словам, она будет представлена в ближайшие недели.
22-й форум «Диалог Шангри-Ла» проходит в Сингапуре с 30 мая по 1 июня. Он ежегодно собирает министров обороны, военачальников, руководителей спецслужб, политиков, дипломатов и экспертов из десятков стран мира. На форуме обсуждаются проблемы безопасности и развития в Азии. Как заявили в Минобороны Сингапура, в этом году в диалоге принимают участие представители 47 стран, включая 40 министров.