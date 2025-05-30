Как сообщает RTVI, документ, который регламентирует перенос празднования Дня защиты детей с первого дня лета на ноябрь, разместили на сайте главы Украины. В указе говорится, что смена даты произведена в соответствии с Конвенцией о защите прав детей. 20 ноября Всемирный день ребенка по инициативе ООН отмечают во Франции, Германии, Индии, Италии.
Также Зеленский отменил указ президента Украины Леонида Кучмы от 30 мая 1998 года, который определял датой праздника 1 июня.
Политолог Марков в своем Telegram-канале обращает внимание, что теперь на Украине День защиты детей будет отмечаться в тот же день, как и в других странах Европы.
«Это решение — часть системы насильственной отмены русской идентичности», — пишет он.
По мнению Маркова, требование к Украине вернуть празднование Дня защиты детей на 1 июня также должно быть включено в список условий для заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой.
Политолог напоминает, что Украина избавляется от общих с Россией праздников, традиций, истории даже во «вполне безобидных сферах». Марков уверен, что Москва должна добиваться «отмены отмены», чтобы защитить права украинцев.
«Россия должна требовать. Жёстче! Россия как единственный гарант прав человека на Украине», — заключает Марков.