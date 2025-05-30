Лукашенко высказался о мобильных телефонах на ЦЭ

«То, что вы требования ужесточаете, особенно телефоны там и прочее — об этом даже и говорить не надо. Ты пришел: главное, чтобы у тебя в руках голова была. Пришел, садись, работай. Поэтому здесь не обсуждается — жестокость, жесткость и так далее», — сказал глава государства во время совещания по вопросам вступительной кампании-2025, которое состоялось в пятницу, видеофрагмент опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».