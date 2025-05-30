Лукашенко высказался о мобильных телефонах на ЦЭ

МИНСК, 30 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал новую инициативу Министерства образования о запрете мобильных телефонов в пунктах сдачи централизованного экзамена.
«То, что вы требования ужесточаете, особенно телефоны там и прочее — об этом даже и говорить не надо. Ты пришел: главное, чтобы у тебя в руках голова была. Пришел, садись, работай. Поэтому здесь не обсуждается — жестокость, жесткость и так далее», — сказал глава государства во время совещания по вопросам вступительной кампании-2025, которое состоялось в пятницу, видеофрагмент опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
Глава Минобра Андрей Иванец напомнил, что в этом году ужесточились требования, касающиеся всех электронных устройств на экзаменах. Мобильные телефоны и другие гаджеты запрещено проносить в пункты проведения ЦЭ, они сдаются при входе в здание. Те выпускники, которые забудут выложить девайс, удаляются с экзамена.
«С ЦЭ был удален только один человек за мобильный телефон. И один человек за то, что он продолжал заполнение бланков после окончания времени (экзамена — Sputnik). Из 56,6 тысячи выпускников, полагаем, это хороший результат», — отметил министр.
Некоторым можно
Ранее в Минобразования заявляли, что существует категория выпускников, которой разрешено использовать смартфоны при сдаче ЦЭ и ЦТ. Речь идет о школьниках, которые болеют сахарным диабетом и должны периодически измерять уровень сахара в крови с помощью мобильных устройств.
«Для таких детей мы отдельно создаем условия, чтобы в соответствии с требованиями медицинского оборудования действительно находился недалеко мобильный телефон с системой Bluetooth. Чтобы своевременно подавалось лекарство, велся учет сахара в крови. Такие дети у нас действительно есть, мы их всех знаем поименно, и для них мы создадим эти условия», — поясняла представитель Минобразования Анжела Кудоярова, отвечая на вопрос Sputnik.
Запрет на телефоны в школах
С 1 сентября 2025 года учащиеся белорусских школ будут в обязательном порядке сдавать мобильные телефоны перед началом занятий. Это предусмотрено обновленными Правилами безопасности организации образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования.
Телефоны будут храниться в специальных ячейках, а за их сохранность будут отвечать соответствующие работники учреждений образования. Забрать девайсы школьники смогут после уроков, а также во время перемен, чтобы, например, позвонить родителям.