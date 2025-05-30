В США заявили, что Маск принимал наркотики в ходе предвыборной кампании Трампа

«Употребление наркотиков Маском выходило далеко за рамки случайного использования. Он говорил людям, что принимает так много кетамина, сильного анестетика, что это влияет на его мочевой пузырь — известный эффект хронического употребления», — говорится в публикации.
NYT также пишет, что Маск принимал и другие вещества, кроме того, он путешествовал с коробкой для лекарств, в которой среди прочего был стимулятор, согласно фотографии коробки и людям, которые ее видели.
При этом неясно, принимал ли глава DOGE наркотики во время постоянного пребывания в Белом доме в качестве государственного служащего, пишут журналисты.
Издание отмечает, что Маск и его адвокат не ответили на просьбы прокомментировать заявления об употреблении наркотиков и личную жизнь. Сам бизнесмен заявлял, что ему прописали некоторые препараты от депрессии, и он принимал их примерно каждые две недели. Также Маск сказал своему биографу, что ему действительно «не нравится принимать нелегальные наркотики».
29 мая стало известно, что Маск завершает работу в администрации Дональда Трампа и покидает пост главы DOGE. Решение принято на фоне разногласий в Белом доме по ключевым вопросам бюджетной политики. Маск поблагодарил президента США за «возможность сократить бесполезные расходы» и выразил уверенность, что департамент продолжит работу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».