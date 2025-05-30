В США заявили, что Маск принимал наркотики в ходе предвыборной кампании Трампа

Издание отмечает, что Маск и его адвокат не ответили на просьбы прокомментировать заявления об употреблении наркотиков и личную жизнь. Сам бизнесмен заявлял, что ему прописали некоторые препараты от депрессии, и он принимал их примерно каждые две недели. Также Маск сказал своему биографу, что ему действительно «не нравится принимать нелегальные наркотики».