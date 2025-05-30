Лукашенко: в Беларуси всегда рассматривали Хорватию как значимого европейского партнера

«Несмотря на то, что наши страны входят в разные политические объединения, в Беларуси всегда рассматривали Хорватию как значимого европейского партнера и с большим вниманием относились к развитию совместных проектов. Уверен, только равноправный диалог способен приблизить нас к полноценной реализации потенциала обоих государств, воплотить стремление белорусов и хорватов к миру в Европе», — говорится в поздравлении.