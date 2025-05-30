Ричмонд
+23°
переменная облачность, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: в Беларуси всегда рассматривали Хорватию как значимого европейского партнера

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Хорватии с национальным праздником — Днем государственности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: AP 2024

«Несмотря на то, что наши страны входят в разные политические объединения, в Беларуси всегда рассматривали Хорватию как значимого европейского партнера и с большим вниманием относились к развитию совместных проектов. Уверен, только равноправный диалог способен приблизить нас к полноценной реализации потенциала обоих государств, воплотить стремление белорусов и хорватов к миру в Европе», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал жителям Хорватии крепкого здоровья, счастья и процветания.