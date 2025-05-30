American Conservative: почему Трамп не должен отказываться от переговоров по Украине

Однако Кремль не пойдет на компромисс, пока не получит от Вашингтона убедительных гарантий того, что Соединенные Штаты развеют его основные опасения в области безопасности. У Украины и Европы, по мнению автора, нет ни желания, ни возможности торговаться с Россией по этим вопросам. Только Трамп способен заключить сделку, которая сможет обезопасить Украину, стабилизировать Европу и решить основные проблемы России. И чем скорее США начнут трудные переговоры по этим ключевым вопросам, тем лучше будет для всех сторон, резюмирует Биби.