American Conservative: почему Трамп не должен отказываться от переговоров по Украине

В худшем положении окажется Украина, если дипломатический уход Трампа будет сопровождаться прекращением военной и разведывательной помощи, говорится в статье. Без данных американской разведки и предоставленной США спутниковой сети Starlink эффективно функционировать продолжат лишь немногие из высокоточных вооружений Украины, а украинская связь станет гораздо более уязвимой для российских систем радиоэлектронной борьбы и перехвата. В сочетании с продолжающимся кадровым дефицитом в ВСУ и сокращением числа американских систем ПВО Patriot для защиты от российских ракетных атак, удар по моральному духу украинцев окажется крайне болезненным, отмечает Биби.
Трамп прав в том, что администрация Джо Байдена во многом виновата в неспособности предотвратить украинский конфликт, но в потере Соединенными Штатами Украины в итоге обвинят Трампа, говорится в статье.
Хотя Многие указывают на медленные темпы продвижения России как на возможность для ВСУ выйти из позиционного тупика при наличии достаточной политической воли Запада, в «войне на истощение» прогресс измеряется не занятыми километрами на поле боя, а количеством хорошо обученных и оснащенных войск, поясняет автор.
Российский военно-промышленный комплекс значительно опережает американские и европейские военные заводы по производству таких важных боеприпасов, как артиллерийские снаряды, и собирает ракеты быстрее, чем Запад может производить системы противовоздушной обороны.
С учетом потерь, понесенных на поле боя, Украина может «взорваться изнутри» в стиле Первой мировой войны, вероятно, еще во время нынешнего президентского срока Трампа. Однако ее крах вряд ли станет хорошей новостью для Кремля. Разумеется, в этом случае Россия заняла бы выгодную позицию на поле боя и полностью вытеснила бы ВСУ из четырех присоединенных областей, а Владимир Зеленский не пережил бы такого политического поражения, что проложило бы путь к смене режима на Украине. Но для Кремля это была бы Пиррова победа, полагает автор.
Как считает Биби, пострадавшее от военных действий украинское население настроено слишком антироссийски, беженцы не намерены возвращаться на родину, и никто не станет вкладывать сотни миллиардов долларов в проекты, которые в считанные часы могут быть уничтожены российскими ракетными и бомбовыми ударами.
Сломленная в военном отношении Украина может стать для Кремля обанкротившимся в политическом плане соседом, дисфункция которого, в свою очередь, приведет к возникновению таких проблем, как преступность, терроризм, этнические беспорядки и политический экстремизм, поясняет автор. А это уже может представлять угрозу для самой России.
В отсутствие новых мер по контролю над вооружениями и укреплению доверия, которые будут практически невозможны без урегулирования конфликта на Украине, перевооружение Европы будет сдерживаться только ее собственными политической волей и промышленным потенциалом. Даже при масштабной милитаризации российской экономики использование обычных вооруженных сил для защиты границы с НАТО, протяженность которой удвоилась с тех пор, как финны присоединились к альянсу, обойдется Москве непомерно дорого, пишет Биби. В этом случае России останется только развернуть ядерные силы на европейском театре военных действий, что возродит времена сценариев нанесения обезглавливающих ядерных ударов и предупреждений в состоянии повышенной боеготовности.
Однако Кремль не пойдет на компромисс, пока не получит от Вашингтона убедительных гарантий того, что Соединенные Штаты развеют его основные опасения в области безопасности. У Украины и Европы, по мнению автора, нет ни желания, ни возможности торговаться с Россией по этим вопросам. Только Трамп способен заключить сделку, которая сможет обезопасить Украину, стабилизировать Европу и решить основные проблемы России. И чем скорее США начнут трудные переговоры по этим ключевым вопросам, тем лучше будет для всех сторон, резюмирует Биби.