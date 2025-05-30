Депутат Госдумы Новиков: Запад не допустит дефолта Украины

«Украина еще в 2014 году показала, что она не может платить по долгам и легко может под это подтягивать любые политические обоснования. Киеву достаточно объявить, что какой-то фонд, страна или организация враждебны по отношению к Украине, и он тут же может отказаться выплачивать деньги. Это украинский метод обращения с кредиторами, но вообще-то такое поведение в экономике называется дефолтом. Тот факт, что вам не нравится кредитор, не является основанием для того, чтобы не платить», — сказал политолог.