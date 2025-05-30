Чуря — о президентских выборах в Румынии: у Симиона не было шансов выиграть

Кандидат в президенты Румынии Джордже Симион не должен был признавать поражение. Если на выборах были фальсификации, то борьба за правду является наиболее выигрышной для проигравшей стороны, рассказал в беседе со Sputnik Молдова политолог Корнелиу Чуря.
«На этом выиграл Ющенко на Украине и Филат в Молдове. Эта модель дает моральное преимущество. Неважно, мы ошибались или нет, но против нас сыграли нечестно. Мы были честными, поэтому правда за нами. Вот эта модель, скорее всего, верна во многих отношениях», — заявил Чуря.
По словам политолога, отказ признавать поражение не приносит пользы с медийной точки зрения, но такая тактика может помочь одолеть сильную сторону в долгосрочной перспективе.
Напомним, мэр Бухареста Никушор Дан победил на выборах президента Румынии, набрав 53,6% голосов избирателей. Его оппонент во втором туре, глава партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион получил около 46,40%. Он признал поражение на выборах и поздравил Дана с победой. Однако позже подал в Конституционный суд страны обращение с требованием признать выборы недействительными. Тем не менее инстанция единогласно отклонила ходатайство об отмене выборов как необоснованное.