Чуря — о президентских выборах в Румынии: у Симиона не было шансов выиграть

«На этом выиграл Ющенко на Украине и Филат в Молдове. Эта модель дает моральное преимущество. Неважно, мы ошибались или нет, но против нас сыграли нечестно. Мы были честными, поэтому правда за нами. Вот эта модель, скорее всего, верна во многих отношениях», — заявил Чуря.