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Лукашенко высказался о мире в Европе и европейском партнере Беларуси

Лукашенко сказал, что Беларусь считает Хорватию значимым европейским партнером Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Беларусь считает Хорватию значимым европейским партнером Беларуси. Об этом говорится на официальном портале главы республики.

В честности, в поздравлении народа Хорватии с национальным праздником Днем государственности Лукашенко отмечает:

— Несмотря на то, что наши страны входят в разные политические объединения, в Беларуси всегда рассматривали Хорватию как значимого европейского партнера и с большим вниманием относились к развитию совместных проектов.

Также глава республики выразил уверенность, что лишь равноправный диалог сможет приблизить две страны «к полноценной реализации потенциала». А еще, подчеркнул Лукашенко, «воплотить стремление белорусов и хорватов к миру в Европе».

Добавим, что Александр Лукашенко пожелал хорватам крепкого здоровья, счастья и процветания.

Тем временем Минобразования заявило, что провело работу над ошибками по экзаменам в Беларуси.

А Минтруда сообщило, что ряд белорусов получили право бесплатного оздоровления в санаториях.

Также белорусский генетик сказал, какое будущее ждет двух телят, родившихся от коров и зубра.