Лукашенко высказался о мире в Европе и европейском партнере Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Беларусь считает Хорватию значимым европейским партнером Беларуси. Об этом говорится на официальном портале главы республики.
В честности, в поздравлении народа Хорватии с национальным праздником Днем государственности Лукашенко отмечает:
— Несмотря на то, что наши страны входят в разные политические объединения, в Беларуси всегда рассматривали Хорватию как значимого европейского партнера и с большим вниманием относились к развитию совместных проектов.
Также глава республики выразил уверенность, что лишь равноправный диалог сможет приблизить две страны «к полноценной реализации потенциала». А еще, подчеркнул Лукашенко, «воплотить стремление белорусов и хорватов к миру в Европе».
Добавим, что Александр Лукашенко пожелал хорватам крепкого здоровья, счастья и процветания.
Тем временем Минобразования заявило, что провело работу над ошибками по экзаменам в Беларуси.
А Минтруда сообщило, что ряд белорусов получили право бесплатного оздоровления в санаториях.
Также белорусский генетик сказал, какое будущее ждет двух телят, родившихся от коров и зубра.