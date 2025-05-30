Последние зарубежные новости за 30 мая 2025 года: свежие события текущего дня

NYT узнала содержание меморандума Украины
Украинский меморандум по урегулированию конфликта предполагает прекращение огня на суше, на море и в воздухе. Контроль за выполнением договоренностей должен осуществляться международными партнерами.
Axios: суды США определят реальное наследие Маска в рамках DOGE
Маск покинул пост главы DOGE, но его реформы и споры вокруг них останутся. Его планы сэкономить $2 трлн обернулись скромными $175 млрд и более 120 000 увольнений. После его ухода американским судам еще долго предстоит разбираться в ключевых моментах работы ведомства.
Reuters посчитал убыток мировых компаний из-за пошлин Трампа
Из-за торговой войны Трампа компании понесли убытки свыше $34 млрд. Экономисты считают, что затраты для бизнеса будут в несколько раз выше, чем те, о которых компании сообщали до сих пор.
Bloomberg: Канада думает о присоединении к «Золотому куполу» США
Оттава рассматривает участие в системе противоракетной обороны США «Золотой купол». Власти Канады считают, что это не усилит напряженность с Москвой и Пекином, критикующими проект.
The Atlantic узнала ожидания Трампа от переговоров с Украиной в Стамбуле
Трамп надеется на успех второго раунда переговоров между российской и украинской делегациями, назначенного на 2 июня в Стамбуле, но не намерен посылать туда американских представителей. Трамп «в ярости», но он все еще рассчитывает заключить сделку.