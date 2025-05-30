Последние зарубежные новости за 30 мая 2025 года: свежие события текущего дня

Маск покинул пост главы DOGE, но его реформы и споры вокруг них останутся. Его планы сэкономить $2 трлн обернулись скромными $175 млрд и более 120 000 увольнений. После его ухода американским судам еще долго предстоит разбираться в ключевых моментах работы ведомства.