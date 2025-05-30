Макрон пригрозил войсками НАТО в Азии из-за военных КНДР в Европе

В июне 2024-го Россия и Северная Корея подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, он вступил в силу в декабре. Согласно статье 4 этого соглашения «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации».