Макрон пригрозил войсками НАТО в Азии из-за военных КНДР в Европе

Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на форуме безопасности «Шангри-Ла» в Сингапуре, призвал Китай помешать размещению войск его партнера — Северной Кореи — на «европейской земле», если он хочет избежать расширения роли НАТО в Азии.
«Если Китай не хочет, чтобы НАТО вмешивалось в дела Юго-Восточной Азии или вообще Азии, он должен помешать КНДР вмешиваться [в дела] на европейской земле», — сказал Макрон (цитата по France 24).
В прошлом году западные страны также пытались призвать Пекин повлиять на Пхеньян из-за углубления военного сотрудничества последнего с Москвой. В ноябре 2024 года на тот момент президент США Джо Байден обратился с этим призывом к китайскому лидеру Си Цзиньпину.
В июне 2024-го Россия и Северная Корея подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, он вступил в силу в декабре. Согласно статье 4 этого соглашения «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации».
В ноябре 2024 года на фоне сообщений о переброске северокорейских военных в Курскую область ряд западных СМИ отметили снижение влияния Китая на КНДР и укрепление связей последней с Россией. Би-би-си сообщал, что Пекин недоволен сближением Пхеньяна и Москвы. В США также считают, что Китай обеспокоен этим, писала The New York Times.
Москва и Пхеньян не подтверждали присутствие северокорейских военных в Курской области до объявления 26 апреля о полном освобождении региона после вторжения ВСУ. Глава Генштаба Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину подчеркнул, что военные из КНДР «в ходе отражения украинского вторжения показали высокий профессионализм».
Спустя два дня Пхеньян также подтвердил участие северокорейских военных в боях в Курской области. Там заявили, что это взаимодействие показало «высочайший уровень боевой дружбы между Кореей и Россией и союзнических, братских отношений» между странами.
В Госдепе после этого заявили о беспокойстве США из-за участия военных из КНДР в конфликте на Украине. По словам пресс-секретаря ведомства Тэмми Брюс, Пхеньян «не помогает» в урегулировании, а «третьи страны», в том числе КНДР, «помогают в продолжении конфликта между Россией и Украиной и несут за это ответственность».