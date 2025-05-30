Верховный суд США разрешил Трампу депортировать более 500 тыс. мигрантов

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа отменить правой статус более чем 500 тыс. мигрантов из Кубы, Никарагуа, Гаити и Венесуэлы, которые находились в Соединенных Штатах в рамках программы администрации бывшего президента Джо Байдена. Об этом заявила судья Кетанджи Браун Джексон, сообщает РИА Новости.