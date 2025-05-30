Верховный суд США разрешил Трампу депортировать более 500 тыс. мигрантов

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа отменить правой статус более чем 500 тыс. мигрантов из Кубы, Никарагуа, Гаити и Венесуэлы, которые находились в Соединенных Штатах в рамках программы администрации бывшего президента Джо Байдена. Об этом заявила судья Кетанджи Браун Джексон, сообщает РИА Новости.
Ранее окружной суд Массачусетса заблокировал решение вашингтонской администрации лишить мигрантов их правового статуса, но решение было отменено.
«Ходатайство о приостановлении (судебного решения. — Прим. БЕЛТА), поданное на имя судьи Джексон и переданное ею на рассмотрение суда, удовлетворено», — говорится в документе. -0-