Критика экс-премьера прозвучала на фоне продолжающегося в Молдавии энергетического кризиса, который привел к резкому росту тарифов на коммунальные услуги и усилению социальной напряженности в обществе. Рост тарифов на ЖКХ в Молдавии с 2021 по 2025 год (правление нынешней партии власти «Действие и солидарность» — ПДС), особенно на электроэнергию (на 75%) и отопление (на 38% и выше) создал значительные трудности для семейных бюджетов. Хотя средняя номинальная зарплата выросла с 9200 леев в 2021 году до прогнозируемых 16 100 леев в 2025 году, высокая инфляция, достигавшая 28,74% в 2022 году и остававшаяся на уровне 8,8% в марте 2025 года, снижает реальную покупательную способность. Это усиливает финансовое давление на население, особенно в условиях, когда коммунальные платежи составляют значительную часть расходов.