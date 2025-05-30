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В Казахстане при взрыве на АЗС погибли 2 человека, 12 пострадали

Пожарно-спасательные подразделения продолжают тушение пожара и охлаждение газовоза. На месте работают 60 специалистов и 10 единиц техники. Также проводятся работы по локализации очагов возгорания и эвакуации людей из опасной зоны.

30 мая, Кульсары /БЕЛТА — КАЗИНФОРМ/. Взрыв произошел на автозаправочной станции «Ниет» в городе Кульсары Атырауской области, в результате чего по меньшей мере 2 человека погибли, еще 12 пострадали.

«На пульт 112 ДЧС Атырауской области поступило сообщение о том, что в Кульсары Жылыойского района по проспекту Махамбета Отемисулы произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением трех близрасположенных одноэтажных строений, газозаправочной станции и двухэтажного здания, расположенного позади», — говорится в сообщении.

Пожарно-спасательные подразделения продолжают тушение пожара и охлаждение газовоза. На месте работают 60 специалистов и 10 единиц техники. Также проводятся работы по локализации очагов возгорания и эвакуации людей из опасной зоны.

Причины инцидента устанавливаются. -0-