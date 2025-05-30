В Казахстане при взрыве на АЗС погибли 2 человека, 12 пострадали

«На пульт 112 ДЧС Атырауской области поступило сообщение о том, что в Кульсары Жылыойского района по проспекту Махамбета Отемисулы произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением трех близрасположенных одноэтажных строений, газозаправочной станции и двухэтажного здания, расположенного позади», — говорится в сообщении.