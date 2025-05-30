Одни тратят миллионы из бюджета на пиар-акции президента и ПАС, другие — на концерты: Пресс-секретарь правительства Молдовы обвинил мэра Кишинева в разбазаривании средств

«Вместо концертов на общественные деньги лучше бюджет для школ», — заявляет пресс-секретарь правительства Даниел Водэ, обращаясь к мэру Кишинёва Иону Чебану.
И он совершенно прав, уточняет tokanamd.
Вот только правительство Речана:
— закрывает больницы и школы.
— Вместо этого отправляет на гастроли по Европе за бюджетные миллионы братца депутата Мариана,
— арендует одну из самых дорогих площадок в стране (Арену Кишинёва) для массовок президентки,
— тратит бюджетные миллионы леев на рекламу PAS по всей стране,
— запускает очередной правительственный сайт о реформах на бумаге за четверть миллиона леев…
В общем, «братцы» друг друга стоят, но государственный бюджет больше муниципального.
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