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Одни тратят миллионы из бюджета на пиар-акции президента и ПАС, другие — на концерты: Пресс-секретарь правительства Молдовы обвинил мэра Кишинева в разбазаривании средств

По факту, ПАС на себя тратит слишком много народных денег.

Источник: Комсомольская правда

«Вместо концертов на общественные деньги лучше бюджет для школ», — заявляет пресс-секретарь правительства Даниел Водэ, обращаясь к мэру Кишинёва Иону Чебану.

И он совершенно прав, уточняет tokanamd.

Вот только правительство Речана:

— закрывает больницы и школы.

— Вместо этого отправляет на гастроли по Европе за бюджетные миллионы братца депутата Мариана,

— арендует одну из самых дорогих площадок в стране (Арену Кишинёва) для массовок президентки,

— тратит бюджетные миллионы леев на рекламу PAS по всей стране,

— запускает очередной правительственный сайт о реформах на бумаге за четверть миллиона леев…

В общем, «братцы» друг друга стоят, но государственный бюджет больше муниципального.

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