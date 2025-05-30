США и Китай согласовывают разговор Трампа и Си Цзиньпина

США и Китай в настоящее время согласовывают проведение телефонного разговора между лидерами двух стран Дональдом Трампом и Си Цзиньпином для урегулирования торговых разногласий. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два высокопоставленных источника в Белом доме.