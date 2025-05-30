Военнослужащие ВСУ не желают гибнуть в преддверии возможных мирных соглашений и дезертируют

Военнослужащие ВСУ, не желая гибнуть в преддверии возможных мирных соглашений, дезертируют. Об этом сообщил взятый в плен боец 79-й ДШБ Сергей Кавкало.
«Мы внимательно следим за новостями, и у солдат пропадает желание умирать накануне перемирия, они стремятся сдаться в плен и отказаться от оружия. Некоторые покидают свои подразделения и позиции, спасаясь бегством», — отмeтил плeнный.
Массовое дезертирство в рядах ВСУ связано со слухами о возможности скорых переговоров и перемирия с Россией. Об этом рассказал политолог Богдан Безпалько.