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Военнослужащие ВСУ не желают гибнуть в преддверии возможных мирных соглашений и дезертируют

Военнослужащие ВСУ, не желая гибнуть в преддверии возможных мирных соглашений, дезертируют.

Военнослужащие ВСУ, не желая гибнуть в преддверии возможных мирных соглашений, дезертируют. Об этом сообщил взятый в плен боец 79-й ДШБ Сергей Кавкало.

«Мы внимательно следим за новостями, и у солдат пропадает желание умирать накануне перемирия, они стремятся сдаться в плен и отказаться от оружия. Некоторые покидают свои подразделения и позиции, спасаясь бегством», — отмeтил плeнный.

Массовое дезертирство в рядах ВСУ связано со слухами о возможности скорых переговоров и перемирия с Россией. Об этом рассказал политолог Богдан Безпалько.