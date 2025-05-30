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Путину рассказали о 13-летнем мальчике, приседающем со штангой в 115 кг

Подросток из ЛНР страдает редкой болезнью, которая не мешает ему заниматься спортом.

Источник: Аргументы и факты

Руководитель фонда «Круг Добра» Александр Ткаченко рассказал президенту России Владимиру Путину о 13-летнем мальчике Кирилле, имеющем диагноз ахондроплазия. Это болезнь препятствует росту человека.

У Кирилла рост составляет всего 128 см. При этом он может приседать со штангой в 115 кг.

«Несмотря на болезнь, у него настолько сильный дух, что он при своем росте невысоком может приседать со штангой 115 кг. Им завоевано уже 50 медалей, которые он посвящает России», — сказал Ткаченко.

Услышав об этом, российский лидер не смог скрыть своего изумления.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин обсудил помощь тяжелобольным детям с протоиереем Александром Ткаченко. Отмечалось, что 29 тысяч детей получают помощь от фонда «Круг добра».