Путину рассказали о 13-летнем мальчике, приседающем со штангой в 115 кг

Руководитель фонда «Круг Добра» Александр Ткаченко рассказал президенту России Владимиру Путину о 13-летнем мальчике Кирилле, имеющем диагноз ахондроплазия. Это болезнь препятствует росту человека.
У Кирилла рост составляет всего 128 см. При этом он может приседать со штангой в 115 кг.
«Несмотря на болезнь, у него настолько сильный дух, что он при своем росте невысоком может приседать со штангой 115 кг. Им завоевано уже 50 медалей, которые он посвящает России», — сказал Ткаченко.
Услышав об этом, российский лидер не смог скрыть своего изумления.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин обсудил помощь тяжелобольным детям с протоиереем Александром Ткаченко. Отмечалось, что 29 тысяч детей получают помощь от фонда «Круг добра».