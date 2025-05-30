Военный аналитик: российские ЗРК и ЗРС способны уничтожить ракеты Taurus

Российские зенитные ракетные комплексы и системы, включая «Бук-М2», «Бук-М3», С-300В4 и С-400, обладают возможностями для обнаружения и уничтожения крылатых ракет типа Taurus. Об этом в беседе с ТАСС сообщил военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Эксперт объяснил, что ракета Taurus — это высокоточное оружие воздушного базирования, способное летать на сверхмалых высотах и огибать рельеф местности.
Это достаточно сложная цель. Вместе с тем российские зенитные ракетные комплексы и системы, такие как Бук-М2, Бук-М3, а также С-300В4 и С-400, обладают возможностями обнаруживать и успешно уничтожать данный тип целей.
Он добавил, что комплексы «Бук-М3» уже продемонстрировали эффективность при уничтожении различного рода аэробаллистических целей, в том числе крылатых ракет, в ходе специальной военной операции.
При этом эксперт предостерег от недооценки противника. По его словам, системы ПВО работают в пределах своей зоны ответственности, и при массированном ударе противника «возможности надо оценивать предельно серьезно».
Исходя из этого, мы констатируем, что передача крылатых ракет Taurus ВСУ несет риски существенной эскалации конфликта относительно нынешнего состояния.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил возможности поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. 26 мая он сообщил, что Германия снимает ограничения на дальность действия передаваемого Киеву оружия, как это сделали США, Великобритания и Франция. 28 мая на пресс-конференции в Берлине с участием Владимира Зеленского канцлер ФРГ подтвердил, что больше нет ограничений на использование поставляемого Украине оружия для нанесения ударов по территории России.