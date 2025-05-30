Военный аналитик: российские ЗРК и ЗРС способны уничтожить ракеты Taurus

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил возможности поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. 26 мая он сообщил, что Германия снимает ограничения на дальность действия передаваемого Киеву оружия, как это сделали США, Великобритания и Франция. 28 мая на пресс-конференции в Берлине с участием Владимира Зеленского канцлер ФРГ подтвердил, что больше нет ограничений на использование поставляемого Украине оружия для нанесения ударов по территории России.