Путин поручил организовать обучение и повышение квалификации участников СВО

Президент России Владимир Путин распорядился организовать обучение и повышение квалификации для участников специальной военной операции (СВО). Об этом он заявил на встрече глав муниципалитетов 30 мая в рамках форума «Малая родина — сила России».
По поручению президента необходимо обеспечить обучение и профессиональную подготовку для участников СВО, желающих поступить на государственную гражданскую службу, а также создать условия для их трудоустройства в муниципалитетах, скорректировав требования к стажу и образованию.
Ранее российский лидер призвал создавать возможности для самореализации бойцов, возвращающихся из зоны СВО. Глава государства также подчеркнул, что эта задача является чрезвычайно важной. И это она будет учитываться в «большой системной работе» по СВО.