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Путин поручил увековечить память участников спецоперации

Президент России Владимир Путин распорядился разработать единые рекомендации по увековечиванию памяти участников специальной военной операции. Об этом сообщается в соответствующем перечне поручений.

Путин назначил Мишустина и Вайно ответственными за выполнение поручения.

Президент России Владимир Путин распорядился разработать единые рекомендации по увековечиванию памяти участников специальной военной операции. Об этом сообщается в соответствующем перечне поручений.

«Правительству Российской Федерации совместно с Администрацией Президента Российской Федерации разработать единые рекомендации по увековечению памяти защитников Отечества, в том числе погибших (умерших) участников специальной военной операции», — написано в перечне., который утвердил Путин по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках форума «Малая родина — сила России». Текст документа опубликован на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения — до 1 сентября 2025 года. Ответственными назначены председатель правительства России Михаил Мишустин и руководитель администрации президента Российской Федерации Антон Вайно.

Ранее Путин поручал восстановить объекты культурного наследия, поврежденные в результате боевых действий. Кроме того, он поручил сформировать архивные материалы о разрушениях и информировать мировую общественность о последствиях конфликта.