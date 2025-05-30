Путин поручил увековечить память участников спецоперации

«Правительству Российской Федерации совместно с Администрацией Президента Российской Федерации разработать единые рекомендации по увековечению памяти защитников Отечества, в том числе погибших (умерших) участников специальной военной операции», — написано в перечне., который утвердил Путин по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках форума «Малая родина — сила России». Текст документа опубликован на сайте Кремля.