В Госдепе прокомментировали вероятность вывода войск США из Сирии

США пока не собираются в полном составе выводить войска из Сирии, сообщил СМИ представитель Госдепартамента Майкл Митчелл.
«По-прежнему, еще слишком рано», — приводит издание «Хюрриет» слова Митчелла.
США, как он отметил, хотят начать новый этап в отношениях с Дамаском, и назвал «историческим днем» прибытие в сирийскую столицу накануне посланника США по Сирии Томаса Баррака. «Это ясный сигнал Белого дома, — разъяснил представитель Госдепа. — Администрация США хочет возвестить о новой эре партнерства с Сирией».
Планируемое исключение Сирии из государств-спонсоров терроризма, по словам Митчелла, позволит улучшить связи сторон. Между тем он подчеркнул, что до полной нормализации отношений необходимо еще предпринять «много шагов».
В апреле The New York Times написала: США стали сокращать численность своего воинского контингента в Сирии. Военные, как уточнялось, закрывают три из 8 оперативных баз на северо-востоке страны, сокращая численность войск с 2 тысяч до 1,4 тысяч.