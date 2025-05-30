Bloomberg: потери США от блокировки пошлин могут составить $2 трлн за 10 лет

28 мая Федеральный суд США по делам международной торговли заблокировал реализацию решения президента Дональда Трампа о введении пошлин на импорт, обосновав это превышением им президентских полномочий. Суд остановил не только ответные пошлины на товары из 185 стран и регионов, объявленные 2 апреля, но и введенные ранее тарифы на импорт из Канады, Китая и Мексики. Однако это решение не затронуло тарифы на автомобили, запчасти к ним, а также сталь и алюминий. 29 мая апелляционный суд США временно приостановил действие постановления о блокировке таможенных пошлин. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что администрация США намерена довести это дело до Верховного суда страны. -0-