Bloomberg: потери США от блокировки пошлин могут составить $2 трлн за 10 лет

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановление Федерального суда США по делам международной торговли о приостановке действия импортных пошлин может обернуться потерей для бюджета страны $2 трлн в течение следующих 10 лет. Об этом говорится в материале агентства Bloomberg, сообщает ТАСС.
«Доходы бюджета в течение 10 лет могут сократиться на $2 трлн», — приводит агентство результаты анализа бюджетной лаборатории Йельского университета.
Агентство указывает, что, если решение Федерального суда США по делам международной торговли останется в силе, это приведет к отмене пошлин, которые, по подсчетам Goldman Sachs и Citigroup, могли бы обеспечить ежегодный доход, оцениваемый в $200 млрд.
28 мая Федеральный суд США по делам международной торговли заблокировал реализацию решения президента Дональда Трампа о введении пошлин на импорт, обосновав это превышением им президентских полномочий. Суд остановил не только ответные пошлины на товары из 185 стран и регионов, объявленные 2 апреля, но и введенные ранее тарифы на импорт из Канады, Китая и Мексики. Однако это решение не затронуло тарифы на автомобили, запчасти к ним, а также сталь и алюминий. 29 мая апелляционный суд США временно приостановил действие постановления о блокировке таможенных пошлин. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что администрация США намерена довести это дело до Верховного суда страны. -0-