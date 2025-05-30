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Орбан назвал «четырех китов» плана по возврату ЕС на «правильный путь»

Орбан призвал вернуть Европу «на правильный путь» и опубликовал «патриотический план» в противовес «глобалистам из Брюсселя». Он включает, в частности, отказ от членства Украины в ЕС и «централизованного контроля».

Источник: РБК

Истинная угроза Европе исходит изнутри из-за «глобалистов в Брюсселе», у фракции Европарламента «Патриоты за Европу» есть «патриотический план» необходимых изменений, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В своем аккаунте в X он рассказал, на каких «четырех китах» стоит этот план:

Мир — «никакого нового Восточного фронта, никакого членства Украины в ЕС».

Суверенитет — «никаких общих налогов, долгов или централизованного контроля».

Свобода — «верните свободу слова, мысли и политических дебатов».

Идентичность — «христианская культура, безопасные улицы, гордые нации».

«Давайте вернем Европу на правильный путь!» — заключил Орбан.

Венгрия выступает против членства Украины в ЕС, поскольку, по словам Орбана, у страны нет «четких границ», «работающей экономики» и «реального суверенитета», а ее принятие в Евросоюз может привести к «бесконечной войне». В Венгрии проходит национальный референдум по вопросу о поддержке членства Украины в Евросоюзе. Сбор ответов продлится до 20 июня. Предполагается, что результаты будут носить консультативный, а не обязательный характер.

В Брюсселе же говорили, что переговоры по существу о принятии Украины в блок могут начаться уже в этом году. Пока страна имеет статус кандидата в члены ЕС, для присоединения к союзу необходимо согласие всех стран — участниц объединения.

Также Будапешт выступает против запрета на поставки в Евросоюз российского газа, несмотря на заявления руководства ЕС о необходимости отказа от энергоресурсов из России к 2027 году.

Кроме того, среди членов и руководства ЕС растет недовольство принимаемыми в Венгрии законами. В связи с этим 27 мая на заседании Евросовета, посвященном внутренним вызовам, министры стран блока по делам Европы обсудили, в частности, возможность лишить Венгрию права голоса в ЕС.

На следующий день Будапешт и Братислава заблокировали предложенную Варшавой декларацию об укреплении демократии в Евросоюзе. В Венгрии обратили внимание, что устойчивость демократии, которая упоминается в документе, интерпретируется европейскими институтами и некоторыми государствами Евросоюза неверно.

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