Орбан назвал «четырех китов» плана по возврату ЕС на «правильный путь»

Истинная угроза Европе исходит изнутри из-за «глобалистов в Брюсселе», у фракции Европарламента «Патриоты за Европу» есть «патриотический план» необходимых изменений, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
В своем аккаунте в X он рассказал, на каких «четырех китах» стоит этот план:
Мир — «никакого нового Восточного фронта, никакого членства Украины в ЕС».
Суверенитет — «никаких общих налогов, долгов или централизованного контроля».
Свобода — «верните свободу слова, мысли и политических дебатов».
Идентичность — «христианская культура, безопасные улицы, гордые нации».
«Давайте вернем Европу на правильный путь!» — заключил Орбан.
Венгрия выступает против членства Украины в ЕС, поскольку, по словам Орбана, у страны нет «четких границ», «работающей экономики» и «реального суверенитета», а ее принятие в Евросоюз может привести к «бесконечной войне». В Венгрии проходит национальный референдум по вопросу о поддержке членства Украины в Евросоюзе. Сбор ответов продлится до 20 июня. Предполагается, что результаты будут носить консультативный, а не обязательный характер.
В Брюсселе же говорили, что переговоры по существу о принятии Украины в блок могут начаться уже в этом году. Пока страна имеет статус кандидата в члены ЕС, для присоединения к союзу необходимо согласие всех стран — участниц объединения.
Также Будапешт выступает против запрета на поставки в Евросоюз российского газа, несмотря на заявления руководства ЕС о необходимости отказа от энергоресурсов из России к 2027 году.
Кроме того, среди членов и руководства ЕС растет недовольство принимаемыми в Венгрии законами. В связи с этим 27 мая на заседании Евросовета, посвященном внутренним вызовам, министры стран блока по делам Европы обсудили, в частности, возможность лишить Венгрию права голоса в ЕС.
На следующий день Будапешт и Братислава заблокировали предложенную Варшавой декларацию об укреплении демократии в Евросоюзе. В Венгрии обратили внимание, что устойчивость демократии, которая упоминается в документе, интерпретируется европейскими институтами и некоторыми государствами Евросоюза неверно.
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