Орбан назвал «четырех китов» плана по возврату ЕС на «правильный путь»

Венгрия выступает против членства Украины в ЕС, поскольку, по словам Орбана, у страны нет «четких границ», «работающей экономики» и «реального суверенитета», а ее принятие в Евросоюз может привести к «бесконечной войне». В Венгрии проходит национальный референдум по вопросу о поддержке членства Украины в Евросоюзе. Сбор ответов продлится до 20 июня. Предполагается, что результаты будут носить консультативный, а не обязательный характер.