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Путин поручил создать условия для поступления участников СВО на госслужбу

Президент РФ распорядился создать условия для поступления этой категории граждан на муниципальную службу за счет корректировки требований к стажу и уровню образования.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить организацию обучения, профподготовки и повышения квалификации участников СВО, желающих поступить на государственную гражданскую службу. Об этом говорится в перечне, утвержденном российским лидером по итогам встречи с главами муниципальных образований.

Кроме этого, глава государства распорядился создать условия для поступления этой категории граждан на муниципальную службу за счет корректировки требований к стажу и уровню образования.

Ответственным лицом за реализацию поручений назначен Михаил Мишустин. Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 октября текущего года.

Ранее сообщалось, что срок участия в спецоперации ВС РФ могут включить в стаж госслужбы.