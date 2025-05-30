Путин поручил создать условия для поступления участников СВО на госслужбу

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить организацию обучения, профподготовки и повышения квалификации участников СВО, желающих поступить на государственную гражданскую службу. Об этом говорится в перечне, утвержденном российским лидером по итогам встречи с главами муниципальных образований.
Кроме этого, глава государства распорядился создать условия для поступления этой категории граждан на муниципальную службу за счет корректировки требований к стажу и уровню образования.
Ответственным лицом за реализацию поручений назначен Михаил Мишустин. Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 1 октября текущего года.
Ранее сообщалось, что срок участия в спецоперации ВС РФ могут включить в стаж госслужбы.