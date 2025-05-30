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Путин поручил увековечить память участников СВО, разработав единые рекомендации

Ранее Путин провел встречу с главами муниципалитетов на форуме «Малая родина — сила России».

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин поручил разработать рекомендации по увековечиванию памяти погибших бойцов спецоперации. Об этом сообщили в Кремле.

Ранее глава государства провел встречу с главами муниципалитетов — участниками Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России», на которой был дан ряд поручений.

«Утвержден перечень поручений по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума “Малая Родина — сила России”, — говорится в сообщении.

Отмечалось, что, в частности, будут разработать единые рекомендации по увековечению памяти защитников Отечества, в том числе погибших участников специальной военной операции.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее российский лидер дал поручение завершить работу по включению в страховой стаж периодов отпусков, взятых для ухода за пятым и последующими детьми.

23 мая президент поручил усилить в стране меры, направленные на борьбу с автомобилистами без полиса ОСАГО. Указывалось, что необходимо принять меры по совершенствованию администрирования правонарушений, обеспечив применение работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.