Путин поручил увековечить память участников СВО, разработав единые рекомендации

23 мая президент поручил усилить в стране меры, направленные на борьбу с автомобилистами без полиса ОСАГО. Указывалось, что необходимо принять меры по совершенствованию администрирования правонарушений, обеспечив применение работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи.