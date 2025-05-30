Путин поручил поддержать жителей Белгородской и Курской областей

«Обеспечить предоставление гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций федерального характера на территориях Белгородской и Курской областей, мер поддержки по каждому установленному факту нарушения условий их жизнедеятельности и утраты ими имущества первой необходимости», — говорится в поручении президента. Текст документа опубликован на сайте Кремля. Срок исполнения поручения — до 1 сентября 2025 года.