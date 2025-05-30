Бывший премьер Молдовы обвинил власти страны в неспособности защитить граждан от энергокризиса

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рост тарифов на коммунальные услуги в Молдове — это катастрофа для населения, действующие власти неспособны защитить граждан от энергетического кризиса. Об этом заявил бывший премьер-министр Молдовы, лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев, сообщает РИА Новости.
«Сегодня молдавские семьи вынуждены работать дополнительно, брать кредиты просто для того, чтобы оплачивать счета за коммунальные услуги. Это не просто экономическая проблема, это социальная катастрофа», — сказал Тарлев.
По его словам, энергетический кризис и связанное с ним повышение тарифов на 65−75% стали результатом неграмотной энергетической политики правящей партии «Действие и солидарность», что привело к резкому росту бедности среди населения и разрушению экономики республики.
Тарлев считает, что руководству Молдовы нужно немедленно пересмотреть энергетическую политику.
«Люди не должны выбирать между едой и оплатой коммунальных услуг. Власть обязана защищать своих граждан, а не перекладывать на них бремя своих политических ошибок», — подчеркнул политик.
По его мнению, необходимо срочно разработать программу социальной поддержки, в том числе наиболее уязвимых слоев населения, и пересмотреть принципы тарифообразования. «Мы должны вернуться к политике, которая ставит во главу угла интересы молдавского народа, а не внешних кураторов», — указал Тарлев.
В январе этого года Молдова столкнулась с очередным энергетическим кризисом после прекращения поставок газа из РФ. Национальное агентство энергетического регулирования увеличило тарифы на электроэнергию на 65−75%, на отопление — на 12−38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными. -0-