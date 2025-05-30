Бывший премьер Молдовы обвинил власти страны в неспособности защитить граждан от энергокризиса

В январе этого года Молдова столкнулась с очередным энергетическим кризисом после прекращения поставок газа из РФ. Национальное агентство энергетического регулирования увеличило тарифы на электроэнергию на 65−75%, на отопление — на 12−38% в зависимости от региона. Правительство обещало компенсационные меры для наиболее уязвимых потребителей, но они не были эффективными. -0-