В апрeлe 2025 года посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что правительство Великобритании совершает против России необъявленные враждебные действия. Он напомнил о статьях The New York Times и Times, в которых раскрываются подробности высокой вовлеченности США и Великобритании в украинский конфликт.