В российском посольстве заявили о косвенном признании Великобританией своей причастности к цифровым атакам, нацеленным на Россию.
В диппредставительстве подчеркнули, что действия Лондона несут в себе риск эскалации конфликта в сфере информационных технологий, способного перерасти в масштабное противостояние.
В апрeлe 2025 года посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что правительство Великобритании совершает против России необъявленные враждебные действия. Он напомнил о статьях The New York Times и Times, в которых раскрываются подробности высокой вовлеченности США и Великобритании в украинский конфликт.