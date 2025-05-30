Стала известна реакция компаний, допустивших нарушения при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области

В апреле стало известно о задержании бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его экс-заместителя Алексея дедова. Им предъявили обвинение в хищении больше одного миллиарда рублей. По информации источников, их арест может быть связан с делом в отношении бывшего директора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина, который обвиняется в хищении денег при строительстве защитных сооружений в регионе.