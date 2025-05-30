Стала известна реакция компаний, допустивших нарушения при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области

Ряд подрядчиков, допустивших нарушения при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области, вернули средства. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, власти обратились в суд и направили претензии к организациям, которые принимали участие в строительстве оборонительных сооружений, и в отношении которых были выявлены нарушения.
«Ряд подрядчиков вернул денежные средства в бюджет», — сообщил Гладков, отметив, что в связи с этим Управление капитального строительства отозвало исковые требования.
Глава региона выразил надежду, что их примеру последуют и другие организации, в которым поданы иски.
Власти и контролирующие органы продолжают проверку, заключил он.
Напомним, 19 мая Вячеслав Гладков сообщил, что при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области выявлены нарушения — подрядчики завышали объем работ. Сумма ущерба составила свыше 100 миллионов рублей.
В марте текущего года стало известно, что в Курской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества из-за некачественных бетонных пирамид, известных под названием «зубы дракона». Защитные сооружения, показала экспертиза, были ненадлежащего качества.
В апреле стало известно о задержании бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его экс-заместителя Алексея дедова. Им предъявили обвинение в хищении больше одного миллиарда рублей. По информации источников, их арест может быть связан с делом в отношении бывшего директора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина, который обвиняется в хищении денег при строительстве защитных сооружений в регионе.