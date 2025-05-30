Казахстан отказался от БРИКС

Казахстану вполне достаточно статуса наблюдателя в организации.
Казахстан в ближайшем будущем не собирается вступать в БРИКС, довольствуясь статусом наблюдателя. С таким заявлением выступил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
«Прежде всего, давайте посмотрим, будет ли БРИКС достаточно эффективной как очень хорошо продвигаемая и провозглашенная международная организация. Поэтому я и сказал, что, по крайней мере на первом этапе, Казахстан будет наблюдателем в БРИКС, а дальше — посмотрим», — объяснил свою позицию Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу Al Jazeera.
По мнению казахстанского лидера у организации нет четкого устава, структуры, секретариата и программы «Мы закрепили за собой статус наблюдателя в БРИКС. Я считаю, что этого вполне достаточно», — подчеркнул он.
На фоне расширения БРИКС, коллективный Запад стал воспринимать многополярность как вызов своему доминированию. Позицию Кремля озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет RT. Ожидается, что на июльском саммите содружества рассмотрят вопрос урегулирования кризиса на Украине.