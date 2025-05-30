Казахстан отказался от БРИКС

«Прежде всего, давайте посмотрим, будет ли БРИКС достаточно эффективной как очень хорошо продвигаемая и провозглашенная международная организация. Поэтому я и сказал, что, по крайней мере на первом этапе, Казахстан будет наблюдателем в БРИКС, а дальше — посмотрим», — объяснил свою позицию Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу Al Jazeera.