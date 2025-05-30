Стало известно, какие препараты принимал Илон Маск во время выборов Трампа

Помимо кетамина Маск, как утверждается, принимал экстази и психоделические грибы. Источники NYT отмечают, что ему могла требоваться целая коробка лекарств на день. Неясно, продолжал ли он употреблять наркотики после того, как стал частым гостем в Белом доме и получил должность главы Департамента эффективности правительства. Однако, по словам собеседников издания, в этот период Маск демонстрировал непредсказуемое поведение, включая оскорбления членов кабинета министров и странные жесты, напоминавшие нацистские.