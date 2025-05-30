Стало известно, какие препараты принимал Илон Маск во время выборов Трампа

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск регулярно принимал психоактивные вещества в период предвыборной кампании Дональда Трампа в 2024 году, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомлённые источники. По данным издания, бизнесмен употреблял кетамин в таких количествах, что это могло негативно влиять на его здоровье, включая проблемы с мочевым пузырём — известное последствие хронического использования этого анестетика.
Помимо кетамина Маск, как утверждается, принимал экстази и психоделические грибы. Источники NYT отмечают, что ему могла требоваться целая коробка лекарств на день. Неясно, продолжал ли он употреблять наркотики после того, как стал частым гостем в Белом доме и получил должность главы Департамента эффективности правительства. Однако, по словам собеседников издания, в этот период Маск демонстрировал непредсказуемое поведение, включая оскорбления членов кабинета министров и странные жесты, напоминавшие нацистские.
Ранее Дональд Трамп заявил, что сегодня последний рабочий день Маска на государственной должности. The New York Times подчёркивает, что употребление сильнодействующих веществ могло повлиять на его профессиональную деятельность. Сам бизнесмен публично не комментировал эти обвинения.