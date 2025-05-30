Небензя: Россия может прекратить огонь в случае встречных шагов от Украины

Российская сторона может рассмотреть возможность прекращения огня на Украине, но для этого необходимы встречные шаги со стороны Киева. Об этом в пятницу, 30 мая, заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных наций (ООН) Василий Небензя.
— В принципиальном плане мы готовы рассмотреть возможность установления режима прекращения огня, который в дальнейшем позволил бы выйти на устойчивое разрешение первопричин конфликта. Но для этого мы должны видеть встречные шаги с другой стороны, — подчеркнул дипломат на созванном Россией заседании Совета Безопасности, посвященном попыткам европейских государств воспрепятствовать процессу мирного урегулирования на Украине, его цитирует ТАСС.
Небензя добавил, что для установления режима прекращения боевых действий между Россией и Украиной страны Запада должны остановить поставки вооружения украинским войскам, а Киев — мобилизацию на Украине. По словам представителя России при ООН, такое решение могло бы позволить сторонам выйти на решение первопричин украинского конфликта.