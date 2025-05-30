Небензя: Россия может прекратить огонь в случае встречных шагов от Украины

— В принципиальном плане мы готовы рассмотреть возможность установления режима прекращения огня, который в дальнейшем позволил бы выйти на устойчивое разрешение первопричин конфликта. Но для этого мы должны видеть встречные шаги с другой стороны, — подчеркнул дипломат на созванном Россией заседании Совета Безопасности, посвященном попыткам европейских государств воспрепятствовать процессу мирного урегулирования на Украине, его цитирует ТАСС.