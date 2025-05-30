Путин поручил обеспечить поддержку жителей двух областей

В перечне поручений говорится о необходимости обеспечить предоставление гражданам, которые пострадали в результате ЧС федерального характера на территориях Белгородской и Курской областей, мер поддержки. Они будут осуществлены по каждому установленному факту нарушения условий их жизнедеятельности, а также утраты ими имущества первой необходимости.