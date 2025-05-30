Путин поручил обеспечить поддержку жителей двух областей

Президент РФ Владимир Путин поручил в срок до 1 августа обеспечить поддержку жителям Белгородской и Курской областей по установленным фактам утраты ими имущества.
На сайте Кремля опубликован перечень поручений по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках форума «Малая родина — сила России». Встреча состоялась 21 апреля.
В перечне поручений говорится о необходимости обеспечить предоставление гражданам, которые пострадали в результате ЧС федерального характера на территориях Белгородской и Курской областей, мер поддержки. Они будут осуществлены по каждому установленному факту нарушения условий их жизнедеятельности, а также утраты ими имущества первой необходимости.
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