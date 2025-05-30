Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил обеспечить поддержку жителей двух областей

Президент РФ Владимир Путин поручил в срок до 1 августа обеспечить поддержку жителям Белгородской и Курской областей по установленным фактам утраты ими имущества.

Президент РФ Владимир Путин поручил в срок до 1 августа обеспечить поддержку жителям Белгородской и Курской областей по установленным фактам утраты ими имущества.

На сайте Кремля опубликован перечень поручений по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках форума «Малая родина — сила России». Встреча состоялась 21 апреля.

В перечне поручений говорится о необходимости обеспечить предоставление гражданам, которые пострадали в результате ЧС федерального характера на территориях Белгородской и Курской областей, мер поддержки. Они будут осуществлены по каждому установленному факту нарушения условий их жизнедеятельности, а также утраты ими имущества первой необходимости.

Читайте также: Пакистан повысит уровень отношений с Афганистаном.