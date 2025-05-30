Российский мэр получил звание «Отец-герой» за рождение 31 ребенка

Отмечается, что теперь градоначальник будет получать по пять тысяч ежемесячно, и он получил медаль, на котором изображено генеалогическое древо. Правда, на нем ветвей меньше, чем детей у чиновника. Также Чирко выдали удостоверение «Отца-героя».