Российский мэр получил звание «Отец-герой» за рождение 31 ребенка

Мэру города Колотуши Эдуарду Чирко дали звание «Отец-герой». У него недавно родился 31 ребенок. Об этом пишет издание «КП-Санкт-Петербург».
Отмечается, что теперь градоначальник будет получать по пять тысяч ежемесячно, и он получил медаль, на котором изображено генеалогическое древо. Правда, на нем ветвей меньше, чем детей у чиновника. Также Чирко выдали удостоверение «Отца-героя».
«Эдуарду Чирко полагается нагрудный знак с позолоченной пятиконечной звездой. В центре награды изображено родословное древо», — отмечают журналисты издания «Комсомольская правда».
Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин в преддверии Дня защиты детей провел онлайн встречу с многодетными семьями России. Разговор получился содержательным и невероятно трогательным. Глава государства отметил, что сейчас растет количество семей, которые решились на рождение третьего и последующих детей.