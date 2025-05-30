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FPV-дрон атаковал курское село: пенсионер получил множественные ранения

Украинский FPV-дрон атаковал село Сухиновка Глушковского района Белгородской области.

Украинский FPV-дрон атаковал село Сухиновка Глушковского района Белгородской области. Ранения получил 66-летний местный житель. Об этом 30 мая сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

По словам главы региона, пенсионер получил множественные осколочные ранения — брюшной полости, левой ноги и руки, непроникающие ранения груди.

«В ближайшее время его доставят в Рыльскую ЦРБ. Наши врачи окажут всю необходимую помощь», — написал Александр Хинштейн.

Ранее стало известно, что в Курской области в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по поселку Коренево тяжелые ранения получила 48-летняя продавец местного магазина.

Женщину госпитализировали с проникающим ранением живота и внутренним кровотечением.

Кроме того, ночью 30 мая обломки украинского дрона, сбитого над Курском ночью 30 мая, повредили храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».