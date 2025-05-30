Стало известно, сколько человек должны «бусифицировать» в день сотрудник ТЦК

Народный депутат Верховной Рады Украины Юрий Камельчук заявил, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) обязаны ежедневно обеспечивать призыв 12 человек. По его словам, мобилизация граждан Украины ведётся активно. Под её действие попадают даже курьеры доставки, которых специально вызывают сотрудники ТЦК для вручения повесток.