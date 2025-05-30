CNN: США и КНР согласовывают разговор Трампа и Си Цзиньпина

Власти США и Китая ведут переговоры об организации телефонного разговора лидеров государств Дональда Трампа и Си Цзиньпина, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
Отмечается, что темой разговора станет урегулирование торговых разногласий. По информации источников, этот шаг необходим для разблокирования диалога после нового витка напряженности в отношениях.
Трамп ранее обвинил Китай в нарушении соглашения о сокращении взаимных пошлин.
По его словам, Китай находился в тяжелом экономическом положении, а американские пошлины фактически лишили страну возможности ведения торговли с США.
Глава США заявил, что заключил сделку с Китаем, чтобы избежать усугубления кризиса.