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CNN: США и КНР согласовывают разговор Трампа и Си Цзиньпина

Трамп и Си Цзиньпин могут обсудить торговые разногласия.

Источник: Аргументы и факты

Власти США и Китая ведут переговоры об организации телефонного разговора лидеров государств Дональда Трампа и Си Цзиньпина, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

Отмечается, что темой разговора станет урегулирование торговых разногласий. По информации источников, этот шаг необходим для разблокирования диалога после нового витка напряженности в отношениях.

Трамп ранее обвинил Китай в нарушении соглашения о сокращении взаимных пошлин.

По его словам, Китай находился в тяжелом экономическом положении, а американские пошлины фактически лишили страну возможности ведения торговли с США.

Глава США заявил, что заключил сделку с Китаем, чтобы избежать усугубления кризиса.