Москва терпеть не будет: в России пообещали ответить на дерзкий шаг Германии по Украине

Также Василий Небензя обозначил, при каком условии Россия снова вступит в диалог с Европой по Украине. Он подчеркнул, что сейчас в ЕС собрались русофобы, которые только и делают, что разрабатывают санкции и другие ограничения против России. Так Москва диалог вести не будет. Небензя подчеркнул, что «с русофобами в Европе разговаривать не о чем», но если европейские политики захотят вести диалог на равных с Москвой, тогда можно будет сесть за стол переговоров.