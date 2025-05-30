Москва не будет терпеть дерзких шагов Германии в отношении Украины и обязательно даст ответ. Об этом заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности в ООН.
«И отверточная сборка Taurus, как и безэкипажных британских катеров, не делает их украинскими. Германия, таким образом, окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией, что даст нам право рассматривать все опции для адекватного ответа на этот недопустимый шаг», — подчеркнул Небензя в своем выступлении.
Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности разрешить Украине наносить удары дальнобойными ракетами вглубь России. При этом он ушел от ответа, когда его спросили журналисты на совместной пресс-конференции с главой киевского режима о новых поставках немецких ракет в Киев. Но Мерц отметил, что сейчас Украина и ФРГ разрабатывают возможность наладить совместное производство дронов в Киеве.
При этом политик отметил, что такой шаг со стороны Германии глубже вовлечет в конфликт с Россией. Такого же мнения и глава МИД России Сергей Лавров. Он заявил, что ФРГ своими дерзкими шагами приближается к краху. Причем Берлин повторяет историю. Два раза в прошлом веке Германия захотела сделать свою страну «великой», принизив другие государства, и это не закончилось ничем хорошим для государства.
Также Василий Небензя обозначил, при каком условии Россия снова вступит в диалог с Европой по Украине. Он подчеркнул, что сейчас в ЕС собрались русофобы, которые только и делают, что разрабатывают санкции и другие ограничения против России. Так Москва диалог вести не будет. Небензя подчеркнул, что «с русофобами в Европе разговаривать не о чем», но если европейские политики захотят вести диалог на равных с Москвой, тогда можно будет сесть за стол переговоров.
Ранее KP.RU передал слова постоянного представителя от РФ при ООН о том, что Россия будет готова прекратить огонь на Украине, как только увидит встречные шаги от Киева. Но при этом Москва сможет вести СВО столько, сколько это будет необходимо.
Президент России Владимир Путин заявил о готовности довести СВО до логического конца. Глава государства отметил, что не отказывается от переговорного процесса и заключения справедливого и стабильного мира, но при этом у России хватит сил, оружия и людей, чтобы добиться всех целей СВО. В первую очередь устранения первопричин конфликта.