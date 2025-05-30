Усидеть на двух стульях не выйдет: На Западе объяснили, что стоит за обвинением РФ в адрес Сербии

«Москва дала понять, что ей надоели попытки Вучича сбалансировать ситуацию, поскольку его страна номинально по-прежнему стремится вступить в ЕС. Это их способ предупредить Вучича, что сидение на двух стульях становится для них неприемлемым», — передаёт слова политолога газета The Financial Times (FT).