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Усидеть на двух стульях не выйдет: На Западе объяснили, что стоит за обвинением РФ в адрес Сербии

Россия чётко дала понять Сербии, что усидеть на двух стульях у президента республики Александра Вучича не получится, считает научный сотрудник Института гуманитарных наук в Вене Иван Вейвода. Так он прокомментировал новость о поставке сербскими оборонными предприятиями вооружений на Украину.

Источник: Life.ru

«Москва дала понять, что ей надоели попытки Вучича сбалансировать ситуацию, поскольку его страна номинально по-прежнему стремится вступить в ЕС. Это их способ предупредить Вучича, что сидение на двух стульях становится для них неприемлемым», — передаёт слова политолога газета The Financial Times (FT).

Напомним, Служба внешней разведки России узнала, что сербские оборонные предприятия поставили Киеву сотни тысяч снарядов и миллион патронов. По данным ведомства, в схеме участвуют крупнейшие компании ВПК Сербии. Разведка называет подобный шаг «выстрелом в спину».