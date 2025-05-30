Путин поручил обеспечить поддержку жителей приграничных регионов

Ранее, 20 мая Владимир Путин посетил Курскую область впервые после её освобождения. Глава государства встретился с волонтёрами и жителями региона в гуманитарном штабе, а потом лично ознакомился с ходом строительства Курской АЭС-2. Президент назвал солдат ВСУ неонацистами-вандалами за уничтожение памятников.