Путин распорядился продумать, как увековечить память погибших бойцов СВО

Ранее общественники из «Зова народа» выступили с предложением называть именами героев СВО новые улицы в Москве. Жители столицы могут сами выбрать, чьи фамилии будут присвоены проектируемым проездам. Важно, чтобы при составлении списка учитывались подвиги, заслуги и жизненный путь каждого участника СВО.