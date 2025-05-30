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Путин распорядился продумать, как увековечить память погибших бойцов СВО

В России увековечат память погибших ходе спецоперации российских военных. Президент РФ Владимир Путин поручил создать единый перечень рекомендаций для этой цели до начала сентября. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Источник: Life.ru

«Правительству РФ совместно с Администрацией президента РФ разработать единые рекомендации по увековечению памяти защитников Отечества, в том числе погибших (умерших) участников СВО», — написано в поручении.

Ранее общественники из «Зова народа» выступили с предложением называть именами героев СВО новые улицы в Москве. Жители столицы могут сами выбрать, чьи фамилии будут присвоены проектируемым проездам. Важно, чтобы при составлении списка учитывались подвиги, заслуги и жизненный путь каждого участника СВО.