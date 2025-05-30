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Болтон: Трамп может отказаться от поддержки Украины ради Нобелевской премии

Американский лидер Дональд Трамп может отказаться от поддержки Украины ради получения Нобелевской премии мира. Такое мнение выразил экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Источник: AP 2024

«Он всегда хотел этого, с тех пор как (экс-президент США Барак. — RT) Обама был награждён ею, и он считал, что она была дана ему незаслуженно. Трамп хочет Нобелевскую премию мира. Будь то за Украину, или за Ближний Восток, или за посредничество между Индией и Пакистаном, неважно», — отметил он в беседе с изданием El Pais.

Ранее Болтон уже говорил об этом в интервью The Sun. По его словам Трамп в значительной степени мотивирован тем, что хочет получить Нобелевскую премию мира. Как заметил Болтон, именно поэтому он хочет добиться мира на Украине.

Госсекретарь Марко Рубио выражал мнение, что Трамп получил бы Нобелевскую премию мира, если бы был демократом.