Болтон: Трамп может отказаться от поддержки Украины ради Нобелевской премии

«Он всегда хотел этого, с тех пор как (экс-президент США Барак. — RT) Обама был награждён ею, и он считал, что она была дана ему незаслуженно. Трамп хочет Нобелевскую премию мира. Будь то за Украину, или за Ближний Восток, или за посредничество между Индией и Пакистаном, неважно», — отметил он в беседе с изданием El Pais.