Болтон: Трамп может отказаться от поддержки Украины ради Нобелевской премии

«Он всегда хотел этого, с тех пор как (экс-президент США Барак. — RT) Обама был награждён ею, и он считал, что она была дана ему незаслуженно. Трамп хочет Нобелевскую премию мира. Будь то за Украину, или за Ближний Восток, или за посредничество между Индией и Пакистаном, неважно», — отметил он в беседе с изданием El Pais.
Ранее Болтон уже говорил об этом в интервью The Sun. По его словам Трамп в значительной степени мотивирован тем, что хочет получить Нобелевскую премию мира. Как заметил Болтон, именно поэтому он хочет добиться мира на Украине.
Госсекретарь Марко Рубио выражал мнение, что Трамп получил бы Нобелевскую премию мира, если бы был демократом.