Небензя: повторения Минских соглашений и жестов доброй воли от РФ больше не будет

Россия готова к обсуждению прекращения огня на Украине, однако для этого Киев должен отказаться от дальнейшей мобилизации и поставок вооружений от стран Запада. Об этом заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя. Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал партнеров Киева сильнее надавить на Россию из-за дерзких заявлений Небензи в ООН. Следующий раунд переговоров РФ и Украины состоится 2 июня в Стамбуле.